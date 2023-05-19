Херсон росіяни атакували 2 рази, по області випустили 287 снарядів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Російські війська за 18 травня 57 разів обстріляли Херсонську область, двоє поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Цитата
"За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив очільник ОВА, ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у місті Херсоні.
"Через російську агресію двоє людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.