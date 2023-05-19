Херсон россияне атаковали 2 раза, по области выпустили 287 снарядов - ОВА

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"За минувшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов)", - говорится в сообщении.

Как отметил глава ОВА, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в 2 учреждения здравоохранения и одно учреждение культуры в городе Херсоне.

"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - отметил Прокудин.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.