Херсон россияне атаковали 2 раза, по области выпустили 287 снарядов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Российские войска за 18 мая 57 раз обстреляли Херсонскую область, двое ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 57 обстрелов, выпустив 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов)", - говорится в сообщении.
Как отметил глава ОВА, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, в 2 учреждения здравоохранения и одно учреждение культуры в городе Херсоне.
"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", - отметил Прокудин.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 39 ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.