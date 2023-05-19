Оккупанты соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонщины - Генштаб

Детали

По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком.

Отмечается, что это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Кроме того, оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области, местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставлено около 50 раненых захватчиков.

Дополнение

Российские войска за 18 мая 57 раз обстреляли Херсонскую область, двое ранены.