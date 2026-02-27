На Харківщині зросла кількість жертв нічної атаки рф 27 лютого - знайдено тіло жінки
Київ • УНН
На Харківщині у селі Підсереднє Куп'янського району збільшилась кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки. Рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.
На Харківщині внаслідок нічної російської атаки у селі Підсереднє Куп'янського району збільшилась кількість загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої жінки.
Контекст
У ніч на 27 лютого внаслідок ворожої атаки дронами на Харківщині загинув чоловіка, його дружина - поранена, влучання було у житловий будинок. Дрон зруйнував житловий будинок у селищі Підсереднє.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області.
Нагадаємо
У ніч на 27 лютого росіяни випустили по Україні 187 дронів, 165 з них збито або придушено.