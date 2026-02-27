На Харківщині зросла кількість жертв нічної атаки рф 27 лютого - знайдено тіло жінки

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 лютого, 22:38 • 16457 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 30731 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 29039 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 30044 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 27051 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 42273 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21601 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 103726 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46717 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53968 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
73%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі26 лютого, 22:55 • 10783 перегляди
Гілларі Клінтон заперечила будь-які зв'язки з Епштейном під час закритих свідчень у Конгресі США26 лютого, 23:32 • 9966 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 10738 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 13101 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 9230 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 42273 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 34867 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 103726 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 79041 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 83033 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Руслан Кравченко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 10779 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 13799 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 44904 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 54736 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 57132 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
P-3 Orion

На Харківщині зросла кількість жертв нічної атаки рф 27 лютого - знайдено тіло жінки

Київ • УНН

 • 50 перегляди

На Харківщині у селі Підсереднє Куп'янського району збільшилась кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки. Рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблої жінки.

На Харківщині зросла кількість жертв нічної атаки рф 27 лютого - знайдено тіло жінки
Фото: ДСНС України

На Харківщині внаслідок нічної російської атаки у селі Підсереднє Куп'янського району збільшилась кількість загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники вилучили з-під завалів ще одне тіло загиблої жінки.

Контекст

У ніч на 27 лютого внаслідок ворожої атаки дронами на Харківщині загинув чоловіка, його дружина - поранена, влучання було у житловий будинок. Дрон зруйнував житловий будинок у селищі Підсереднє.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області.

Нагадаємо

У ніч на 27 лютого росіяни випустили по Україні 187 дронів, 165 з них збито або придушено.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Село
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Харків