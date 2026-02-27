На Харьковщине возросло число жертв ночной атаки рф 27 февраля - найдено тело женщины

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 февраля, 22:38 • 16824 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 31677 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 29716 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 30663 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 27538 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 42793 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21738 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 104448 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46811 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 54078 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.9м/с
72%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Хиллари Клинтон отрицала какие-либо связи с Эпштейном во время закрытых показаний в Конгрессе США26 февраля, 23:32 • 10357 просмотра
Рынок смартфонов ожидает рекордное падение в 2026 году из-за дефицита и подорожания памяти26 февраля, 23:51 • 4978 просмотра
Ватикан выпустил почтовую марку с изображением обесточенного киевского собора в знак поддержки украинцевPhoto27 февраля, 00:34 • 5236 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 13484 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном05:00 • 9996 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 42795 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 35258 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 104454 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 79368 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 83350 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 13977 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 45072 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 54876 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 57267 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62037 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Локхид P-3 Орион

На Харьковщине возросло число жертв ночной атаки рф 27 февраля - найдено тело женщины

Киев • УНН

 • 834 просмотра

На Харьковщине в селе Подсереднее Купянского района увеличилось число погибших в результате ночной российской атаки. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины.

На Харьковщине возросло число жертв ночной атаки рф 27 февраля - найдено тело женщины
Фото: ГСЧС Украины

В Харьковской области в результате ночной российской атаки в селе Подсереднее Купянского района увеличилось количество погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины.

Контекст

В ночь на 27 февраля в результате вражеской атаки дронами в Харьковской области погиб мужчина, его жена - ранена, попадание было в жилой дом. Дрон разрушил жилой дом в поселке Подсереднее.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.

Напомним

В ночь на 27 февраля россияне выпустили по Украине 187 дронов, 165 из них сбиты или подавлены.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Харьков