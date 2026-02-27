На Харьковщине возросло число жертв ночной атаки рф 27 февраля - найдено тело женщины
Киев • УНН
На Харьковщине в селе Подсереднее Купянского района увеличилось число погибших в результате ночной российской атаки. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшей женщины.
В Харьковской области в результате ночной российской атаки в селе Подсереднее Купянского района увеличилось количество погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшей женщины.
Контекст
В ночь на 27 февраля в результате вражеской атаки дронами в Харьковской области погиб мужчина, его жена - ранена, попадание было в жилой дом. Дрон разрушил жилой дом в поселке Подсереднее.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.
Напомним
В ночь на 27 февраля россияне выпустили по Украине 187 дронов, 165 из них сбиты или подавлены.