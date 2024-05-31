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На Харківщині триває гасіння 14 лісових пожеж на площі понад 3700 га

На Харківщині триває гасіння 14 лісових пожеж на площі понад 3700 га

Київ • УНН

 • 99344 перегляди

У Харківській області через російські обстріли продовжують горіти 14 лісових пожеж на площі понад 3700 гектарів. Більшу частину пожеж вдалось локалізувати.

У зв’язку з атаками зс рф по Харківській області, осередки загорань утворюються у лісових масивах регіону. Триває боротьба: наразі рятувальниками локалізовано понад 10 пожеж, передає УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Деталі

На Харківщині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, які утворилися внаслідок російських обстрілів. Рятувальникам та працівникам лісового господарства доводиться працювати на площі понад 3700 га.

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Наразі відомо про гасіння 14 лісових пожеж. При цьому, за даними ДСНС, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га.

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Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що на Харківщині горить понад 2300 гектарів лісів, 18 лісових пожеж рятувальники гасять в умовах постійних ворожих обстрілів і складних умов через заміновані території .

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
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