На Харківщині триває гасіння 14 лісових пожеж на площі понад 3700 га
Київ • УНН
У Харківській області через російські обстріли продовжують горіти 14 лісових пожеж на площі понад 3700 гектарів. Більшу частину пожеж вдалось локалізувати.
У зв’язку з атаками зс рф по Харківській області, осередки загорань утворюються у лісових масивах регіону. Триває боротьба: наразі рятувальниками локалізовано понад 10 пожеж, передає УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
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На Харківщині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, які утворилися внаслідок російських обстрілів. Рятувальникам та працівникам лісового господарства доводиться працювати на площі понад 3700 га.
Наразі відомо про гасіння 14 лісових пожеж. При цьому, за даними ДСНС, вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га.
Нагадаємо
УНН раніше повідомляв, що на Харківщині горить понад 2300 гектарів лісів, 18 лісових пожеж рятувальники гасять в умовах постійних ворожих обстрілів і складних умов через заміновані території .