На Харьковщине продолжается тушение 14 лесных пожаров на площади более 3700 га

В связи с атаками вс рф по Харьковской области, очаги возгораний образуются в лесных массивах региона. Продолжается борьба: сейчас спасателями локализовано более 10 пожаров, передает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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На Харьковщине продолжают бушевать масштабные лесные пожары, которые образовались в результате российских обстрелов. Спасателям и работникам лесного хозяйства приходится работать на площади более 3700 га.

Сейчас известно о тушении 14 лесных пожаров при этом, по данным ГСЧС, удалось локализовать уже 12 пожаров на общей площади более 2300 га.

Напомним

УНН ранее сообщал, что на Харьковщине горит более 2300 гектаров лесов, 18 лесных пожаров спасатели тушат в условиях постоянных вражеских обстрелов и сложных условий через заминированные территории .