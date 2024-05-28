На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі на тлі ворожих обстрілів
Київ • УНН
На Харківщині горить понад 2300 гектарів лісів, 18 лісових пожеж рятувальники гасять в умовах постійних ворожих обстрілів та складних умов через заміновані території та боєприпаси, що не вибухнули.
У Харківській області горить понад 2300 гектарів лісів. Наразі рятувальники гасять 18 лісових пожеж, більшість із яких спричинили окупанти. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.
Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.
Надзвичайники працюють перебуваючи під постійними ворожими атаками.
До роботи у лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.
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