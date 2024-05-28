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На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі на тлі ворожих обстрілів

На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі на тлі ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 16000 перегляди

На Харківщині горить понад 2300 гектарів лісів, 18 лісових пожеж рятувальники гасять в умовах постійних ворожих обстрілів та складних умов через заміновані території та боєприпаси, що не вибухнули.

У Харківській області горить понад 2300 гектарів лісів. Наразі рятувальники гасять 18 лісових пожеж, більшість із яких спричинили окупанти. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Деталі

Рятувальники ліквідовують загорання 18 лісових пожеж на території Харківської області. Уже вдалося локалізувати 9 лісових пожеж на площі 141 га.

Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами.

Надзвичайники працюють перебуваючи під постійними ворожими атаками. 

До роботи у лісах Харківщини також залучені сапери й медики ДСНС.

Окупанти атакували населений пункт у Харківської районі: на території фермерського господарства спалахнула пожежа28.05.24, 17:03 • 15176 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
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