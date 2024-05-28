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На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары на фоне вражеских обстрелов
На Харьковщине горит более 2300 гектаров лесов, 18 лесных пожаров спасатели тушат в условиях постоянных вражеских обстрелов и сложных условий из-за заминированных территорий и невзорвавшихся боеприпасов.
Новые правила внедрении ЕС в отношении крупных мессенджеров не повлияют на работу Telegram: почему
Отсутствие подотчетности Telegram и мягкая политика модерации контента делают его популярной платформой для прокремлевских аккаунтов для распространения дезинформации, что создает проблемы для европейских чиновников, которые борются с фейковыми новостями, поскольку он остается вне сферы действия Закона ЕС о цифровых услугах из-за размера своей пользовательской базы.
Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк
Правоохранители задержали двух мужчин, которые в начале месяца взорвали банк в Чернигове. Злоумышленники планировали ограбить учреждение и заранее сделали подкоп, но не рассчитали силу взрыва и тот уничтожил стены здания.
Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар
Российская армия нанесла удар по населенному пункту в Харьковском районе, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг
Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, и НАТО работает с членами Альянса над увеличением поставок боеприпасов, систем противовоздушной обороны, в частности передовых систем Patriot.
Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные
Более 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные, из них 1,175 миллиона воспользовались приложением «Резерв+».
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ
В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, а начальник местного военного гарнизона сообщил о вражеских КАБах над городом.
Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека
В результате авиаудара российской авиации по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая погибли 17 человек - опознаны 12 сотрудников и 4 посетителей. Два человека считаются пропавшими без вести.
Избрание меры пресечения Смирнову: прокуратура настаивает на залоге в более 17 млн грн
Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову грозит залог в размере более 17 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен и потенциальной причастности к еще двум преступлениям.
россия вынуждена использовать для торговли с КНР криптовалюту и бартерные сделки - Bloomberg
российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.