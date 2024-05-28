На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары на фоне вражеских обстрелов

В Харьковской области горит более 2300 гектаров лесов. Сейчас спасатели тушат 18 лесных пожаров, большинство из которых вызвали оккупанты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Спасатели ликвидируют возгорания 18 лесных пожаров на территории Харьковской области. Уже удалось локализовать 9 лесных пожаров на площади 141 га.

Сложность тушения связана и с тем, что участки лесных массивов в прифронтовых районах заминированы и загрязнены неразорвавшимися боеприпасами.

Чрезвычайники работают находясь под постоянными вражескими атаками.

К работе в лесах Харьковщины также привлечены саперы и медики ГСЧС.

Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар