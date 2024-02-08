На Харківщині ідентифікували колаборанта, який під час окупації регіону тероризував жителів Балаклії
Київ • УНН
34-річний безробітний чоловік з Балаклії, який тероризував мешканців та збирав гроші з торговців на ринку під час російської окупації, постане перед судом за співпрацю з ворогом.
Судитимуть колаборанта, який тероризував мешканців Балаклії та збирав "данину" з торговців на ринку під час окупації Харківщини росіянами. Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
Колаборантом виявся 34-річний безробітний, який проживав у Балаклії. На співпрацю з ворогом він пішов добровільно.
Він добровільно зайняв посаду "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области". Псевдоправоохоронець проводив незаконні обшуки у громадян та забезпечував контрольно–пропускний режим адміністративної будівлі окупаційної адміністрації. Також обвинувачений збирав кошти з місцевих підприємців за оренду торгових місць на території центрального ринку.
Після деокупації Харківщини чоловік втік до росії. Наразі його оголосили у розшук.
Обвинувальний акт стосовно нього вже скерований до Балаклійського районного суду Харківської області. За вчинене йому загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Очолював фейкове "лесное хозяйство" на базі українського підприємства: засуджено колаборанта, який "хозяйнював" в окупованому Куп’янську31.01.24, 14:44 • 24907 переглядiв