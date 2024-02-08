На Харьковщине идентифицировали коллаборанта, который во время оккупации региона терроризировал жителей Балаклеи

Будут судить коллаборанта, который терроризировал жителей Балаклеи и собирал "дань" с торговцев на рынке во время оккупации Харьковщины россиянами. Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Коллаборантом оказался 34-летний безработный, который проживал в Балаклее. На сотрудничество с врагом он пошел добровольно.

Он добровольно занял должность "бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области". Псевдоправоохранитель проводил незаконные обыски у граждан и обеспечивал контрольно-пропускной режим административного здания оккупационной администрации. Также обвиняемый собирал средства с местных предпринимателей за аренду торговых мест на территории центрального рынка. - рассказали в прокуратуре.

После деоккупации Харьковщины мужчина сбежал в Россию. Сейчас его объявили в розыск.

Обвинительный акт в отношении него уже направлен в Балаклейский районный суд Харьковской области. За совершенное ему грозит от двенадцати до пятнадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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