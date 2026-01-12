На фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень: ворог активно діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 78. Найактивніше ворог діє на Гуляйпільському та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 61 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. З початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка та у районі населеного пункту Приліпка. На даний час одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати у бік Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районі населеного пункту Новоселівка та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Софіївки. Боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 17 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районі населеного пункту Злагода та у бік Нового Запоріжжя, одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 24 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В деяких локаціях бої тривають до цього часу. Авіаудару КАБами зазнали Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Втрати ворога станом на 12 січня: плюс 1060 загарбників, понад 20 артсистем та майже 100 автомобілів