$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
14:17 • 1564 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 3228 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 10564 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 25626 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 30054 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 25560 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28028 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 35959 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42092 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36265 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
На фронте зафиксировано 78 боевых столкновений: враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте составляет 78, враг наиболее активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 61 обстрел.

На фронте зафиксировано 78 боевых столкновений: враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 78. Активнее всего враг действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 61 обстрел, в том числе два – из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки. Боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 17 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Злагода и в сторону Нового Запорожья, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглись Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина