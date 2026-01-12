На фронте зафиксировано 78 боевых столкновений: враг активно действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 78. Активнее всего враг действует на Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 61 обстрел, в том числе два – из реактивных систем залпового огня. С начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отражали четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Круглое, Терновая, Обуховка и в районе населенного пункта Прилепка. В настоящее время одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник пытался наступать в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев в районе населенного пункта Новоселовка и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Свято-Покровского.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Софиевки. Боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 21 попытку потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Никаноровка, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 17 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе населенного пункта Злагода и в сторону Нового Запорожья, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенного пункта Гуляйполе и в сторону Еленоконстантиновки и Варваровки. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглись Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Потери врага по состоянию на 12 января: плюс 1060 захватчиков, более 20 артсистем и почти 100 автомобилей