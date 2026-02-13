На фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення, окупанти завдали 2 ракетні удари за добу - Генштаб

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 19608 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 42125 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 30813 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 39999 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 31914 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 26030 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 26887 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29569 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 75175 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 51067 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
100%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Макрон не планує зустрічатися з путіним "найближчими днями"12 лютого, 21:42 • 7576 перегляди
Дискваліфікація Гераскевича за символ пам’яті спричинила хвилю обурення12 лютого, 21:59 • 10343 перегляди
Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 10562 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС02:02 • 7828 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 5800 перегляди
Публікації
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 126 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 42831 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 84677 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 74636 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 78782 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Крим
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 18293 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 22354 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 47725 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 41111 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 42800 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

На фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення, окупанти завдали 2 ракетні удари за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Окупанти застосували 23 ракети, 90 авіаційних ударів та скинули 270 керованих авіабомб.

На фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення, окупанти завдали 2 ракетні удари за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Окупанти застосували двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, а також скинули 270 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни застосували 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 - із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два - із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару - скинув три КАБ. Впродовж доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник активних штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 24 атаки окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

На Оріхівському напрямку штурмових дій ворога не відбувалось.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 1239 безпілотних літальних апаратів, 16 ракет та 127 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 13 лютого росіяни запустили по Україні балістичну ракету та 154 дрони. Повітряні сили ЗСУ збили 111 ворожих цілей.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна