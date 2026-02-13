На фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення, окупанти завдали 2 ракетні удари за добу - Генштаб

Впродовж минулої доби минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Окупанти застосували двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, а також скинули 270 керованих авіабомб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни застосували 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 - із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, ворог завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два - із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару - скинув три КАБ. Впродовж доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного.

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка.

На Олександрівському напрямку противник активних штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 24 атаки окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного.

На Оріхівському напрямку штурмових дій ворога не відбувалось.

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 1239 безпілотних літальних апаратів, 16 ракет та 127 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 13 лютого росіяни запустили по Україні балістичну ракету та 154 дрони. Повітряні сили ЗСУ збили 111 ворожих цілей.