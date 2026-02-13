На фронте зафиксировано 142 боевых столкновения, оккупанты нанесли 2 ракетных удара за сутки - Генштаб

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 19880 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 42944 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 31404 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 40827 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 32334 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 26181 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 27018 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29610 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75214 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51117 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.3м/с
92%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 10578 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 10768 просмотра
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 4868 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС02:02 • 8248 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины04:21 • 6518 просмотра
публикации
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 636 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 43154 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 84959 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 74888 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 79082 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Крым
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 18433 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 22513 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 47894 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 41237 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 42920 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
9К720 Искандер

На фронте зафиксировано 142 боевых столкновения, оккупанты нанесли 2 ракетных удара за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 520 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Оккупанты применили 23 ракеты, 90 авиационных ударов и сбросили 270 управляемых авиабомб.

На фронте зафиксировано 142 боевых столкновения, оккупанты нанесли 2 ракетных удара за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Оккупанты нанесли два ракетных удара, применив 23 ракеты, 90 авиационных ударов, а также сбросили 270 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне применили 7045 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 - из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, враг наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское, Гуляйпольское, Чаривное, Копани, Голубково, Даниловка, Зеленая Долина, Каменка, Воздвижевка, Барвиновка, Верхняя Терса, Великая Новоселка, Солодководное и Николаевка.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один склад боеприпасов противника.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 64 обстрела, из которых два - с применением РСЗО, и нанес один авиаудар - сбросил три КАБ. В течение суток зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Охримовка, Колодязное, Графское, Прилипка, Волчанские Хутора, Рыбалкино и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Ставки, Среднее и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении наступательных действий захватчиков не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Удачное, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное и Ивановка.

На Александровском направлении противник активных штурмовых действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализничного, Зеленого, Рыбного.

На Ореховском направлении штурмовых действий врага не происходило.

На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 800 человек. Также враг потерял пять танков, три боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 1239 беспилотных летательных аппаратов, 16 ракет и 127 единиц автомобильной техники.

Напомним

В ночь на 13 февраля россияне запустили по Украине баллистическую ракету и 154 дрона. Воздушные силы ВСУ сбили 111 вражеских целей.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина