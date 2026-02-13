На фронте зафиксировано 142 боевых столкновения, оккупанты нанесли 2 ракетных удара за сутки - Генштаб
Киев • УНН
За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Оккупанты применили 23 ракеты, 90 авиационных ударов и сбросили 270 управляемых авиабомб.
Детали
Также россияне применили 7045 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 - из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, враг наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Гавриловка, Новоукраинка, Малиновка, Великомихайловка, Старомлиновка, Шевченковское, Гуляйпольское, Чаривное, Копани, Голубково, Даниловка, Зеленая Долина, Каменка, Воздвижевка, Барвиновка, Верхняя Терса, Великая Новоселка, Солодководное и Николаевка.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один склад боеприпасов противника.
Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:
На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 64 обстрела, из которых два - с применением РСЗО, и нанес один авиаудар - сбросил три КАБ. В течение суток зафиксировано одно боестолкновение.
На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников, в районах населенных пунктов Охримовка, Колодязное, Графское, Прилипка, Волчанские Хутора, Рыбалкино и Волчанск.
На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение в районе Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Ставки, Среднее и Лиман.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Свято-Покровского, Ямполя, Платоновки, Закитного.
На Краматорском направлении наступательных действий захватчиков не зафиксировано.
На Константиновском направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Удачное, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Котлино, Покровск, Молодецкое, Новопавловка, Белицкое, Новоподгородное, Дачное и Ивановка.
На Александровском направлении противник активных штурмовых действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов - в районах Гуляйполя и в сторону Злагоды, Доброполья, Зализничного, Зеленого, Рыбного.
На Ореховском направлении штурмовых действий врага не происходило.
На Приднепровском направлении боестолкновения не зафиксированы.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 800 человек. Также враг потерял пять танков, три боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 1239 беспилотных летательных аппаратов, 16 ракет и 127 единиц автомобильной техники.
