На фронті за добу відбулося 170 боєзіткнень

російські війська від початку доби 15 серпня здійснили 170 атак на позиції Сил оборони України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Найбільше штурмів ворог провів на Покровському напрямку - 23. Ще 17 атак українські військові відбили на Костянтинівському напрямку, 13 - на Слов’янському, 8 - на Куп’янському та 7 - на Лиманському. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони.

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На південному фронті окупанти здійснили три атаки на Гуляйпільському напрямку, дві - на Олександрівському та одну - на Оріхівському. На Краматорському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив.

Загалом російські війська завдали 70 авіаційних ударів, застосувавши 208 керованих авіабомб, запустили 7212 дронів-камікадзе та здійснили 1903 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

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