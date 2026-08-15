На фронте за сутки произошло 170 боестолкновений
Киев • УНН
Российские войска за сутки 15 августа совершили 170 атак на позиции Сил обороны Украины. Больше всего штурмов было на Покровском направлении — 23.
С начала суток 15 августа российские войска осуществили 170 атак на позиции Сил обороны Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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Больше всего штурмов враг провел на Покровском направлении — 23. Еще 17 атак украинские военные отбили на Константиновском направлении, 13 — на Славянском, 8 — на Купянском и 7 — на Лиманском. На Южно-Слобожанском направлении российские войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны.
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На южном фронте оккупанты осуществили три атаки на Гуляйпольском направлении, две — на Александровском и одну — на Ореховском. На Краматорском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.
Всего российские войска нанесли 70 авиационных ударов, применив 208 управляемых авиабомб, запустили 7212 дронов-камикадзе и осуществили 1903 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
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