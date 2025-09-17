$41.180.06
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку України
17:46 • 10775 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 14315 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
15:01 • 14927 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 21328 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 34580 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33361 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
17 вересня, 05:30 • 39262 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38764 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік
16 вересня, 16:50 • 105499 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті за добу відбулося 155 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Від початку доби 17 вересня на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень. російські війська завдали 1 ракетного, 67 авіаційних ударів та задіяли 1876 дронів-камікадзе.

На фронті за добу відбулося 155 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Від початку доби 17 вересня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби.

Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та у бік Григорівки й Обухівки, чотири бої тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Кіндрашівка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. П’ять із шести атак відбили українські воїни, триває ще одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі; п’ять боєзіткнень досі тривають.

Одинадцять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та у бік Ямполя.

Більшість українців готові “терпіти війну стільки, скільки потрібно” - опитування16.09.25, 16:38 • 2940 переглядiв

На Краматорському напрямку противник п’ять разів безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

На Торецькому напрямку 13 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та у бік Миколайпілля.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 43 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. У трьох локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 160 окупантів, із них 97 – безповоротно, одного взято в полон. Також українські воїни знешкодили п’ять автомобілів та 15 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено два автомобілі та два мотоцикли

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне та Різдвянка.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Антонівка та Інгулка.

"На решті напрямків особливих змін не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

За 16 вересня росія втратила 1020 військових та 152 одиниці техніки.

Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік17.09.25, 18:23 • 2514 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна