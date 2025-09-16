$41.230.05
12:18
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
16 вересня, 06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
Більшість українців готові “терпіти війну стільки, скільки потрібно” - опитування

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, лише 18% українців очікують закінчення війни до кінця 2025 року, тоді як 27% прогнозують її продовження у 2026 році або пізніше. Водночас 62% громадян готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно для перемоги.

Більшість українців готові “терпіти війну стільки, скільки потрібно” - опитування

Лише 18% українців вірять у завершення війни до кінця 2025 року, тоді як понад половина очікує її продовження до 2026 року чи пізніше. Водночас 62% громадян заявили, що готові витримувати війну стільки, скільки буде потрібно для перемоги, пише УНН з посиланнями на дані опитування Центра Разумкова.

Деталі

За даними опитування, лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. Натомість 27% говорять про можливе продовження війни у 2026 році чи пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) відповів "не знаю".

При цьому більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

- зазначають соціологи.

Вони додають, що у червні 2025 року показники відповідей на це питання були ідентичні. Ще 4% респондентів відповіли, що готові терпіти близько року.

Про коротший період (пів року чи декілька місяців) сказали 21% респондентів, що теж відповідає даним з опитувань за останні декілька місяців.

Серед тих, хто очікує на завершення цього року, 41% готові терпіти стільки, буде потрібно. Показник серед тих, хто очікує завершення у 2026 році – 63%, серед тих, хто очікує у 2027 році й пізніше – 74%. А серед тих, хто відповів "не знаю", готові терпіти стільки, скільки буде потрібно - 61%

- додали дослідники.

Доповнення

Опитування проводилось з 2 по 14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія).

Всього було опитано 1023 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка вибірки обсягом 1023 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Більшість запитань, які розглядаються в цьому пресреліз, ставилися всім респондентам. При цьому в запитанні про можливі мирні плани реалізовувався експеримент, де дізнавалися думку респондентів про один з двох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили близько 500 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Рівень довіри українців до посадовців та політиків лишається низьким - Центр Разумкова25.03.25, 16:14 • 16916 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоПолітика
Україна