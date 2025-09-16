Большинство украинцев готовы «терпеть войну столько, сколько нужно» - опрос

Только 18% украинцев верят в завершение войны до конца 2025 года, тогда как более половины ожидают ее продолжения до 2026 года или позже. В то же время 62% граждан заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько потребуется для победы, пишет УНН со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Детали

По данным опроса, только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. Зато 27% говорят о возможном продолжении войны в 2026 году или позже. Каждый четвертый респондент (23%) ответил "не знаю".

При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно - отмечают социологи.

Они добавляют, что в июне 2025 года показатели ответов на этот вопрос были идентичны. Еще 4% респондентов ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) сказали 21% респондентов, что тоже соответствует данным опросов за последние несколько месяцев.

Среди тех, кто ожидает завершения в этом году, 41% готовы терпеть столько, сколько потребуется. Показатель среди тех, кто ожидает завершения в 2026 году – 63%, среди тех, кто ожидает в 2027 году и позже – 74%. А среди тех, кто ответил "не знаю", готовы терпеть столько, сколько потребуется - 61% - добавили исследователи.

Дополнение

Опрос проводился со 2 по 14 сентября 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория).

Всего было опрошено 1023 респондента. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. Большинство вопросов, которые рассматриваются в этом пресс-релизе, задавались всем респондентам. При этом в вопросе о возможных мирных планах реализовывался эксперимент, где узнавали мнение респондентов об одном из двух случайно отобранных мирных планов (для избежания влияния эффекта порядка ответов). Каждый мирный план оценили около 500 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

