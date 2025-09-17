На фронте за сутки произошло 155 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 4740 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 10750 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 14295 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 14912 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 21315 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 34571 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39257 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38761 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 105484 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 122535 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.3м/с
90%
749мм
Популярные новости
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 19832 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 24160 просмотра
Сотрудники САП и НАБУ выписали себе сотни тысяч помощи от государства "на социально-бытовые нужды" и выводят их за границу – расследование17 сентября, 12:20 • 6286 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 23017 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 5658 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo19:21 • 4734 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 23072 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 55496 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 105483 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 122535 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 3928 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 5702 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 5150 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 41113 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 46261 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
E-6 Mercury

На фронте за сутки произошло 155 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 2 просмотра

С начала суток 17 сентября на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений. российские войска нанесли 1 ракетный, 67 авиационных ударов и задействовали 1876 дронов-камикадзе.

На фронте за сутки произошло 155 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 17 сентября на фронте произошло 155 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Подробности

Отмечается, что российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 93 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, привлекли к ударам 1876 дронов-камикадзе и совершили 3219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григоровки и Обуховки, четыре боя продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Богуславка и в направлении Купянска. Пять из шести атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодези; пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Одиннадцать вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

Большинство украинцев готовы "терпеть войну столько, сколько нужно" - опрос16.09.25, 16:38 • 2940 просмотров

На Краматорском направлении противник пять раз безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.

На Торецком направлении 13 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николаевполья.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 43 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоекономическое, Зверово, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска. В трех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 160 оккупантов, из них 97 – безвозвратно, один взят в плен. Также украинские воины обезвредили пять автомобилей и 15 беспилотных летательных аппаратов; повреждены два автомобиля и два мотоцикла

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Зализничное и Рождественка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, также противник нанес авиаудар по районам населенных пунктов Антоновка и Ингулка.

"На остальных направлениях особых изменений не произошло", - добавили в Генштабе.

Напомним

За 16 сентября россия потеряла 1020 военных и 152 единицы техники.

Зеленский: "план А" – завершить войну, "план Б" – 120 млрд долларов в год17.09.25, 18:23 • 2512 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина