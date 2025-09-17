На фронте за сутки произошло 155 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 17 сентября на фронте произошло 155 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Отмечается, что российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 93 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, привлекли к ударам 1876 дронов-камикадзе и совершили 3219 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - рассказали в Генштабе.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили восемь штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григоровки и Обуховки, четыре боя продолжаются.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Богуславка и в направлении Купянска. Пять из шести атак отбили украинские воины, продолжается еще одно боестолкновение.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодези; пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Одиннадцать вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя.

На Краматорском направлении противник пять раз безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечино и в направлении населенного пункта Никифоровка.

На Торецком направлении 13 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Плещеевки, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николаевполья.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 43 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоекономическое, Зверово, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Новоукраинка, Новое Шахово и в направлении Покровска. В трех локациях бои не утихают до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 160 оккупантов, из них 97 – безвозвратно, один взят в плен. Также украинские воины обезвредили пять автомобилей и 15 беспилотных летательных аппаратов; повреждены два автомобиля и два мотоцикла - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Зализничное и Рождественка.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста, также противник нанес авиаудар по районам населенных пунктов Антоновка и Ингулка.

"На остальных направлениях особых изменений не произошло", - добавили в Генштабе.

