На фронті за добу відбулось 200 боїв: на яких напрямках найгарячіше
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 200 бойових зіткнень за минулу добу. Половина з них відбулася на Покровському та Новопавлівському напрямках.
Половина зі 200 боїв на фронті минулої доби сталася на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 10 вересня, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень
Як повідомляється, за вчора загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував сім ракет і скинув 93 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 95 — із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаудару по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.
"Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт противника", - сказано у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 222 артилерійських обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське.
На Сіверському напрямку противник 21 раз атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.
Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 атак агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.
На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.