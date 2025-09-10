$41.250.03
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 13691 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 42568 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 51795 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 49434 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 28337 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 53045 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 86307 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63339 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38502 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
публикации
Эксклюзивы
На фронте за сутки произошло 200 боев: на каких направлениях горячее всего

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 200 боевых столкновениях за минувшие сутки. Половина из них произошла на Покровском и Новопавловском направлениях.

На фронте за сутки произошло 200 боев: на каких направлениях горячее всего

Половина из 200 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 10 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.  

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений

  - сообщили в Генштабе.  

Как сообщается, за вчера захватчики нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 73 авиационных удара, применили семь ракет и сбросили 93 управляемые бомбы. Кроме этого, было задействовано для поражения 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 95 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор нанес авиаудар по населенному пункту Ольговка Херсонской области.

"Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника", - сказано в сводке.

Потери армии РФ с начала года достигают почти 300 тысяч человек - Сырский10.09.25, 04:32 • 3362 просмотра

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 24 управляемые авиабомбы и совершил 222 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодези, Заречное и Торское.

На Северском направлении противник 21 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Катериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Зверово, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Вольного, Родинского, Променя, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малеевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филии, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Сентябрьское, Терновое, Новоивановка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Татьяна Краевская

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина