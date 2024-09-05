На фронті за добу відбулось 138 боїв. Сили оборони завдали ударів по двох важливих об’єктах противника - Генштаб

На фронти протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень, з яких 52 штурми відбулись на Покровському напрямку. Ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки на Курахівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 5 вересня, передає УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 14 ракетами, 72 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 100 КАБ. Крім цього, здійснив більше 4100 обстрілів, 107 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по скупченнях живої сили противника, двом засобам ППО та ще двом важливим об’єктам противника.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося два бойових зіткнення. Всі - в районах Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів БпЛА.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 17. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 27 атак окупантів неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили чотири штурмові дії. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру та Калинівки.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 15 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами.

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На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми і атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми наших позицій біля Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах Роботиного і Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з займаних рубежів. П’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.

Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Ведуть, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи.

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