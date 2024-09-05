На фронте за сутки состоялось 138 боев. Силы обороны нанесли удары по двум важным объектам противника - Генштаб

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений, из которых 52 штурма состоялись на Покровском направлении. Враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 5 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 14 ракетами, 72 авиационных ударов, задействовав, в частности, 100 КАБ. Кроме этого, совершил более 4100 обстрелов, 107 из них - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по скоплениям живой силы противника, двум средствам ПВО и еще двум важным объектам противника.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло два боевых столкновения. Все - в районах Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов БпЛА.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 17. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Берестового и Мясожаровки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 27 атак оккупантов неподалеку Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили четыре штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра и Калиновки.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 15 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.

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На Покровском направлении украинские воины отбили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Георгиевки, Константиновки и Красногоровки, где враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций возле Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения в районах Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых рубежей. Пять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории рф, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.

Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Ведут, истощая силы противника, боевую работу наша артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы.

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