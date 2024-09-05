ССО ВСУ уничтожили колонну техники РФ на Курщине, включая понтоны

Силы специальных операций ВС Украины сообщили об успешном проведении комплексных ударов по российской логистике на территории Курской области. Сразу несколько подразделений ССО вместе с дружественными подразделениями Сил обороны использовали дроны и артиллерию для уничтожения вражеских колонн, включая понтонные автомобили, передает УНН.

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На опубликованном видео показано, как воины Сил специальных операций эффективно выполнили свои задачи во время уничтожения российских целей. Каждое подразделение имело свою отдельную задачу: проведение воздушной разведки, корректировка FPV-дронов и наведение артиллерии.

Результатом операции стало уничтожение 7 единиц техники, из которых 5 были понтонными автомобилями.

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