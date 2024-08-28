Горит уже два резервуара: появились спутниковые снимки нефтебазы рф, которую атаковали ГУР и ССО

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на нефтебазе «Атлас» в ростовской области рф, после атаки БПЛА повреждены горящие по меньшей мере два резервуара с топливом. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Радио Свобода».

Детали

Журналисты «Радио Свобода» обнародовали спутниковые фото нефтебазы «Атлас» Росрезерва. На кадрах заметно, что горят два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений.

Как пишут российские СМИ шлейф дыма от пожара на нефтебазе протянулся на около 30 километров.

Напомним,

Украинская разведка и ССО атаковали нефтебазу «Атлас» в ростовской области рф с помощью БПЛА. Объект обеспечивает российские оккупационные войска, на месте продолжается пожар.