Горит уже два резервуара: появились спутниковые снимки нефтебазы рф, которую атаковали ГУР и ССО
Киев • УНН
На нефтебазе «Атлас» в Ростовской области РФ горят по меньшей мере два резервуара с топливом после атаки БПЛА. Украинская разведка и ССО осуществили атаку на объект, обеспечивающий российские оккупационные войска.
Спутниковые снимки свидетельствуют, что на нефтебазе «Атлас» в ростовской области рф, после атаки БПЛА повреждены горящие по меньшей мере два резервуара с топливом. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Радио Свобода».
Детали
Журналисты «Радио Свобода» обнародовали спутниковые фото нефтебазы «Атлас» Росрезерва. На кадрах заметно, что горят два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений.
Как пишут российские СМИ шлейф дыма от пожара на нефтебазе протянулся на около 30 километров.
Напомним,
Украинская разведка и ССО атаковали нефтебазу «Атлас» в ростовской области рф с помощью БПЛА. Объект обеспечивает российские оккупационные войска, на месте продолжается пожар.