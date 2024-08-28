Горить вже два резервуари: з'явились супутникові знімки нафтобази рф, яку атакували ГУР та ССО
Київ • УНН
На нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ горять щонайменше два резервуари з паливом після атаки БПЛА. Українська розвідка та ССО здійснили атаку на об'єкт, що забезпечує російські окупаційні війська.
Супутникові знімки свідчать, що на нафтобазі "Атлас" у ростовській області рф, після атаки БПЛА пошкоджено горить щонайменше два резервуари з паливом. Про це пише УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
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Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили супутникові фото нафтобази "Атлас" Росрезерву. На кадрах помітно, що горять два резервуари з паливом, ще дещо мають сліди ушкоджень.
Як пишуть російські ЗМі шлейф диму від пожежі на нафтобазі простягнувся на близько 30 кілометрів.
Нагадаємо
Українська розвідка та ССО атакували нафтобазу "Атлас" у ростовській області рф за допомогою БПЛА. Об'єкт забезпечує російські окупаційні війська, на місці триває пожежа.