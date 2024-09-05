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ССО ЗСУ знищили колону техніки РФ на Курщині, включно з понтонами

Київ • УНН

 • 27309 перегляди

Сили спецоперацій ЗСУ завдали удару по російській логістиці на Курщині, використовуючи дрони та артилерію. Знищено 7 одиниць техніки, з яких 5 були понтонними автомобілями.

Сили спеціальних операцій ЗС України повідомили про успішне проведення комплексних ударів по російській логістиці на території Курщини. Одразу кілька підрозділів ССО разом із дружніми підрозділами Сил оборони використовували дрони та артилерію для знищення ворожих колон, включно з понтонними автомобілями, передає УНН

Деталі

На опублікованому відео показано, як воїни Сил спеціальних операцій ефективно виконали свої завдання під час знищення російських цілей. Кожен підрозділ мав свою окрему задачу: проведення повітряної розвідки, корегування FPV-дронів та наведення артилерії.

Результатом операції стало знищення 7 одиниць техніки, з яких 5 були понтонними автомобілями.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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