Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 12883 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 19020 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 21107 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 21562 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21803 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26159 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35348 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46864 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 55351 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував майже 6 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 18 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 2538 обстрілів та застосували 5847 дронів-камікадзе.

На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував майже 6 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у Генштабі.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка та у бік Охрімівки. 

Три атаки відбивали українські захисники на Куп’янському напрямку, у напрямках Курилівки та Новоосинового. Одне боєзіткнення в даний момент триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак, у районі Зарічного та у бік населеного пункту Ставки. 

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля. Ще три боєзіткнення тривають.  

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік Новоолександрівки. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 26 окупантів та поранили 12; знищили 96 безпілотних літальних апаратів, дев’ять одиниць автомобільного транспорту, 24 одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів, також уражено дві артилерійські системи, десять одиниць автомобільної техніки та дев’ять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районах населених пунктів Тернове, Рибне та у бік Данилівки. Одне боєзіткнення триває. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка та Федорівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів – у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Зелене та у бік Залізничного, Варварівки. Чотири боєзіткнення в даний момент тривають. Ворожих авіаударів зазнали Воздвижівка, Лісне, Верхня Терса, Мирне, Чарівне. 

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Веселянка, Любимівка та Мирівка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не здійснював.

На фронті відбулося 53 бойові зіткнення, ворог все активніше атакує на Гуляйпільському напрямку - Генштаб17.02.26, 16:29 • 2192 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні