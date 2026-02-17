На фронті відбулося 137 бойових зіткнень, ворог застосував майже 6 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Ворог застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5847 дронів-камікадзе та здійснив 2538 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ