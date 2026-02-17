На фронте произошло 137 боевых столкновений, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 4684 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 12856 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 19001 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 21090 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 21553 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 21799 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26154 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35343 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 46855 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55341 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
78%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 30596 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 15611 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16356 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20131 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 13060 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 30607 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 44940 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 53745 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 74480 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 78216 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Женева
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 3016 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20138 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16363 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 27055 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24710 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

На фронте произошло 137 боевых столкновений, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 6 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 137 боевых столкновений. Оккупанты совершили 2538 обстрелов и применили 5847 дронов-камикадзе.

На фронте произошло 137 боевых столкновений, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Враг применил 5847 дронов-камикадзе и совершил 2538 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил 28 ракет, совершил 50 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5847 дронов-камикадзе и совершил 2538 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

- говорится в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 75 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилипка и в сторону Охримовки.

Три атаки отражали украинские защитники на Купянском направлении, в направлениях Куриловки и Новоосинового. Одно боестолкновение в данный момент продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак, в районе Заречного и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении наши защитники отражали девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филиа и в сторону Новоалександровки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 26 оккупантов и ранили 12; уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц автомобильного транспорта, 24 единицы специальной техники, два пункта управления БпЛА, склад боеприпасов, также поражены две артиллерийские системы, десять единиц автомобильной техники и девять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновое, Рыбное и в сторону Даниловки. Одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка и Федоровское.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов – в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Зализничного, Варваровки. Четыре боестолкновения в данный момент продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Воздвижевка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Веселянка, Любимовка и Мировка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не совершал.

На фронте произошло 53 боевых столкновения, враг все активнее атакует на Гуляйпольском направлении - Генштаб17.02.26, 16:29 • 2190 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине