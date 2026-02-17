На фронте произошло 137 боевых столкновений, враг применил почти 6 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 137 боевых столкновений. Враг применил 5847 дронов-камикадзе и совершил 2538 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил 28 ракет, совершил 50 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5847 дронов-камикадзе и совершил 2538 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. - говорится в Генштабе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 75 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилипка и в сторону Охримовки.

Три атаки отражали украинские защитники на Купянском направлении, в направлениях Куриловки и Новоосинового. Одно боестолкновение в данный момент продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак, в районе Заречного и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении наши защитники отражали девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филиа и в сторону Новоалександровки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 26 оккупантов и ранили 12; уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц автомобильного транспорта, 24 единицы специальной техники, два пункта управления БпЛА, склад боеприпасов, также поражены две артиллерийские системы, десять единиц автомобильной техники и девять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновое, Рыбное и в сторону Даниловки. Одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка и Федоровское.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов – в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Зализничного, Варваровки. Четыре боестолкновения в данный момент продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Воздвижевка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Веселянка, Любимовка и Мировка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не совершал.

