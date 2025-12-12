На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше

Від початку доби на фронті відбулось 93 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 112 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулась одна атака ворога у бік населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки, два боєзіткнення в даний час ще тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ятнадцять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишиве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, бої точаться у десяти локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні п’ять атак у районах Торського, Серебрянки, Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще два боєзіткнення в даний час тривають.

Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 22 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка. Наші захисники вже відбили 16 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 11 атак противника поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське. Ще один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили дев’ять штурмових дій ворожих підрозділів в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку у районі населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Мінус 1400 солдатів, літак та купа іншого залізяччя за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога