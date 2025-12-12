На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 2028 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 5560 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 10050 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 21831 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 19430 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 19702 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 19904 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22695 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28295 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40121 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.3м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 30414 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 17279 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11713 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 9622 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 15720 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 10050 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 4470 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 21831 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 66035 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 69245 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 4470 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 11729 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 43118 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41074 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 45941 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Опалення

На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 93 бойові зіткнення. Ворог активно атакує на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, здійснюючи обстріли та штурмові дії.

На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше

Від початку доби на фронті відбулось 93 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 112 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулась одна атака ворога у бік населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки, два боєзіткнення в даний час ще тривають.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося дев’ятнадцять бойових зіткнень. Ворог атакував у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишиве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, бої точаться у десяти локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні п’ять атак у районах Торського, Серебрянки, Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили дві атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще два боєзіткнення в даний час тривають.

Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 22 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка. Наші захисники вже відбили 16 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 11 атак противника поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське. Ще один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили дев’ять штурмових дій ворожих підрозділів в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку у районі населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Мінус 1400 солдатів, літак та купа іншого залізяччя за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога12.12.25, 07:15 • 2978 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Україна