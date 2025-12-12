На фронте произошло 93 боевых столкновения: на каких направлениях враг действует наиболее активно

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 2156 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 5872 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 10296 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 22123 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 19642 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 19819 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20004 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22763 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28337 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40162 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.3м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 30415 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 17280 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 11713 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 9622 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 15720 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 10286 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 4722 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 22111 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 66180 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 69374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Купянск
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 4722 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 11868 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 43215 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 41127 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 45988 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Отопление

На фронте произошло 93 боевых столкновения: на каких направлениях враг действует наиболее активно

Киев • УНН

 • 132 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 93 боевых столкновения. Враг активно атакует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, осуществляя обстрелы и штурмовые действия.

На фронте произошло 93 боевых столкновения: на каких направлениях враг действует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 112 обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошла одна атака врага в сторону населенного пункта Колодязное.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки, два боестолкновения в настоящее время еще продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня произошло девятнадцать боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, бои идут в десяти локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня пять атак в районах Торского, Серебрянки, Переездного.

На Краматорском направлении наши воины отбили две атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка и в сторону Константиновки, Степановки, Софиевки. Еще один бой продолжается.

На Покровском направлении российские войска 22 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка. Наши защитники уже отбили 16 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак противника вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное и в направлениях Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское. Еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили девять штурмовых действий вражеских подразделений в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в районе населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Минус 1400 солдат, самолет и куча другого железа за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага12.12.25, 07:15 • 2980 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина