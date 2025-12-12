На фронте произошло 93 боевых столкновения: на каких направлениях враг действует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 93 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Александровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 112 обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошла одна атака врага в сторону населенного пункта Колодязное.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки, два боестолкновения в настоящее время еще продолжаются.

На Лиманском направлении сегодня произошло девятнадцать боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, бои идут в десяти локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня пять атак в районах Торского, Серебрянки, Переездного.

На Краматорском направлении наши воины отбили две атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка и в сторону Константиновки, Степановки, Софиевки. Еще один бой продолжается.

На Покровском направлении российские войска 22 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка. Наши защитники уже отбили 16 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак противника вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное и в направлениях Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское. Еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили девять штурмовых действий вражеских подразделений в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в районе населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

