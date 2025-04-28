На фронті вібулося 92 боєзіткнення, з яких 38 на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 92. На Покровському напрямку ворог 38 разів атакував позиції українських захисників. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16.00 28.04.2025, пише УНН.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Степок, Угроїди, Хлібороб, Порозок, Проходи, Мезенівка, Порохонь, Біла Береза, Студенок, Уланове, Осоївка, Будівельне, Хрінівка, Соснівка Сумської області; Леміщине, Тимофіївка Харківської області. Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Миропільське та Петрушівка Сумської області, - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Западного. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Загризового та Нової Кругляківки, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор вісім разів атакував у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі та в напрямку Нового Миру. Наразі продовжуються три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку противник проводив три наступальні дії в бік населених пунктів Григорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ у районі Торецька та в бік Диліївки й Дачного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 38 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки. Шість боєзіткнень продовжуються. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове.

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На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка. Дотепер триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Зелене Поле, Новопіль та Піддубне.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки. Противник намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове, дотепер одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять спроб противника йти вперед.

На Курському напрямку сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень, три з них ще тривають. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинув 14 КАБ та здійснив 164 артилерійські обстріли, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

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