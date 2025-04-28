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На фронте произошло 92 боестолкновения, из которых 38 на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 456 просмотра

На фронте произошло 92 боевых столкновения, 38 из них - на Покровском направлении. Враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов и наносит авиаудары.

На фронте произошло 92 боестолкновения, из которых 38 на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 92. На Покровском направлении враг 38 раз атаковал позиции украинских защитников. Об этом говорится в сводке Генштаба на 16.00 28.04.2025, пишет УНН.

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Степок, Угроиды, Хлебороб, Порозок, Проходы, Мезеновка, Порохонь, Белая Береза, Студенок, Уланово, Осоевка, Строительное, Хриновка, Сосновка Сумской области; Лемищино, Тимофеевка Харьковской области. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Миропольское и Петрушевка Сумской области,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызового и Новой Кругляковки, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Катериновка, Новое, Колодцы и в направлении Нового Мира. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении противник проводил три наступательные действия в сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Дылеевки и Дачного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 38 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки. Шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары получили населенные пункты Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверово.

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня28.04.25, 16:08 • 10503 просмотра

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Вольное Поле и в сторону Отрадного, Богатыря, Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь и Поддубное.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки. Противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Щербаки, Степовое и Лобковое, до сих пор одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении произошло пять попыток противника идти вперед.

На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, три из них еще продолжаются. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросил 14 КАБ и совершил 164 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

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