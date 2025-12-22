На фронті 223 бої, найгарячіше - на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

$42.250.09
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 14779 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 28796 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 33187 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 41221 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 38826 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 48337 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72455 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 85958 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45752 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 10920 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438002:28 • 7454 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 14581 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 16800 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 14013 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 29548 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 52214 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 85958 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 123243 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 91901 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сергій Лисак
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Житомирська область
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 20883 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 22393 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 34409 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 57809 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 39841 перегляди
Техніка
Дипломатка
Золото
Фільм
Соціальна мережа

На фронті 223 бої, найгарячіше - на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 223 бойових зіткнення, з яких понад третина – на Покровському та Костянтинівському напрямках. Противник завдав ракетних та авіаційних ударів, залучив дрони-камікадзе та здійснив численні обстріли.

На фронті 223 бої, найгарячіше - на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта від Генштабу

Понад третина з 223 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 22 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби відбулося 223 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 50 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3248 дронів-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося три атаки російських загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару трьома авіабомбами, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, вісім з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у напрямках населених пунктів Дружелюбівка, Ставки, Новосергіївка, Коровій Яр, Степове, Ольгівка, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя та Сіверська.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Костянтинівка, Русин Яр та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 57 бойових зіткнень у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Гришиного, Дорожнього, Новопідгороднє, Сергіївки, Нового Шахового й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Соснівка, Привільне, Рибне, Першотравневе та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове й Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку агресор 11 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили вісім атак противника у районах Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки й Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - Генштаб22.12.25, 06:50 • 14135 переглядiв

Юлія Шрамко

