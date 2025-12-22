$42.340.00
На фронте 223 боя, жарче всего - на Покровском и Константиновском направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 4 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 223 боевых столкновения, из которых более трети – на Покровском и Константиновском направлениях. Противник нанес ракетные и авиационные удары, задействовал дроны-камикадзе и совершил многочисленные обстрелы.

На фронте 223 боя, жарче всего - на Покровском и Константиновском направлениях: карта от Генштаба

Более трети из 223 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 22 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 223 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету, 18 авиационных ударов, сбросив при этом 50 управляемых бомб. Кроме этого, привлек для поражения 3248 дронов-камикадзе и совершил 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. Враг нанес один авиационный удар тремя авиабомбами, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилипка, Двуречанское и в сторону Избицкого, Вильчи и Обуховки.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Дружелюбовка, Ставки, Новосергиевка, Коровий Яр, Степное, Ольговка, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи Ямполя и Северска.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Константиновка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении произошло 57 боевых столкновений в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа и в сторону Гришино, Дорожного, Новоподгороднего, Сергеевки, Нового Шахового и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 17 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Александроград, Январское, Сосновка, Привольное, Рыбное, Первомайское и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово и Ивановка.

На Гуляйпольском направлении агрессор 11 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отбили восемь атак противника в районах Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил две безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб22.12.25, 06:50 • 11801 просмотр

Юлия Шрамко

