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The Guardian

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На фракції "Слуги народу" сигнального голосування по відставці Степанова не було

Київ • УНН

 • 33296 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Сигнального голосування по відставці міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час засідання фракції "Слуги народу" не відбулося. Про це журналісту УНН повідомило проінформоване джерело.

На фракції "Слуги народу" сигнального голосування по відставці Степанова не було

Цитата:

"Сигнально офіційно не голосували", - повідомив співрозмовник агенства.

Доповнення

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Що було раніше

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що лікарі масово підтримують главу МОЗ Максима Степанова і виступають проти його можливої відставки.

Нагадаємо, Центр мікрохірургії ока від імені лікарів-офтальмологів України на своїй сторінці у Facebook заявив про підтримку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Відзначимо, що на підтримку глави МОЗ вже виступили лікарі Львова, а неонатологи України вже застерегли від негативних наслідків зміни керівництва МОЗ та публічно підтримали Степанова.

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