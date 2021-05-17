На фракции "Слуги народа" сигнального голосования по отставке Степанова не было
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Сигнального голосования по отставке министра здравоохранения Максима Степанова во время заседания фракции "Слуги народа" не произошло. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.
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"Сигнально официально не голосовали", - сообщил собеседник агентства.
Дополнение
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
Что было раньше
14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.
Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки.
Напомним, Центр микрохирургиӥ глаза от имени врачей-офтальмологов Украӥны на своӥй странице в Facebook заявил о поддержке министра здравоохранения Максима Степанова.
Отметим, что в поддержку главы Минздрава уже выступили врачи Львова, а неонатологи Украины уже предостерегли от негативных последствий изменения руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.