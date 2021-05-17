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На фракции "Слуги народа" сигнального голосования по отставке Степанова не было

Киев • УНН

 • 33296 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Сигнального голосования по отставке министра здравоохранения Максима Степанова во время заседания фракции "Слуги народа" не произошло. Об этом журналисту УНН сообщил информированный источник.

На фракции "Слуги народа" сигнального голосования по отставке Степанова не было

Цитата:

"Сигнально официально не голосовали", - сообщил собеседник агентства.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление Премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Что было раньше

14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки.

Напомним, Центр микрохирургиӥ глаза от имени врачей-офтальмологов Украӥны на своӥй странице в Facebook заявил о поддержке министра здравоохранения Максима Степанова.

Отметим, что в поддержку главы Минздрава уже выступили врачи Львова, а неонатологи Украины уже предостерегли от негативных последствий изменения руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.

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