Голубовська: главу МОЗ Степанова лікарі підтримують - і це треба визнати

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"Лікарі вже влаштували флешмоб на підтримку Степанова в Фейсбуці, в інтернеті, і на попереджувальних страйках, і нам дзвонять. Ви зрозумійте, Степанова реально підтримують, це треба просто визнати", - підкреслила Ольга Голубовська.

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Окремо заслужений лікар України зазначила, що присутні на брифінгу провідні лікарі зараз звертаються до народних депутатів напередодні розгляду питання про можливу відставку міністра Степанова з проханням не руйнувати те, що було відбудовано за рік з таким великим трудом.

"А ви подивіться, про що ми просимо: ми ж просимо, щоб ви (народні депутати - ред.), будь ласка, не руйнували ті речі, які працюють при такому слабкому фінансуванні", - підкреслила Голубовська.

Доповнення

Відзначимо, що відставку міністра Степанова не підтримали в профільному парламентському Комітеті.

Нагадаємо, що на підтримку глави МОЗ виступили лікарі Львова та офтальмологи України, а неонатологи України вже попередили про негативні наслідки зміни керівництва МОЗ і публічно підтримали Степанова.

Також на брифінгу видатних українських лікарів по критичного стану медичної системи медики попередили, що готові вийти на страйк у разі відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.