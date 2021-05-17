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Голубовская: главу Минздрава Степанова врачи поддерживают - и это надо признать

Киев • УНН

 • 17643 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки. Об этом она заявила в обращении к народным депутатам Украины на брифинге ведущих врачей Украины на тему критической ситуации в медицинской отрасли, сообщает УНН.

Голубовская: главу Минздрава Степанова врачи поддерживают - и это надо признать

Цитата:

"Врачи уже устроили флешмоб в поддержку Степанова в Фейсбуке, в интернете, и на предупредительных забастовках, и нам звонят. Вы поймите, Степанова реально поддерживают, это надо просто признать", - подчеркнула Ольга Голубовская.

Детали

Отдельно заслуженный врач Украины отметила, что присутствующие на брифинге ведущие врачи сейчас обращаются к народным депутатам накануне рассмотрения вопроса о возможной отставке министра Степанова с просьбой не разрушать то, что было восстановлено за год с таким большим трудом.

"А вы посмотрите, о чем мы просим: мы же просим, чтобы вы (народные депутаты - ред.), пожалуйста, не разрушали те вещи, которые работают при таком слабом финансировании", - подчеркнула Голубовская.

Дополнение

Отметим, что отставку министра Степанова не поддержали в профильном парламентском комитете.

Напомним, что в поддержку главы Минздрава выступили врачи Львова и офтальмологи Украины, а неонатологи Украины уже предупредили о негативных последствиях смены руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.

Также на брифинге выдающихся украинских врачей по критическому состоянию медицинской системы медики предупредили, что готовы выйти на забастовку в случае отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

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