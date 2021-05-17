Неонатологи Украины предостерегли от негативных последствий смены руководства Минздрава и публично поддержали Степанова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Ассоциация неонатологов Украины, в состав которой входит 1600 специалистов (врачи-неонатологи, педиатры, детские анестезиологи, хирурги, медицинские генетики) выступили с заявлением в поддержку министра здравоохранения Максима Степанова и предупредили о возможных негативных последствиях смены руководства МОЗ, пишет УНН.
Цитата:
"Ассоциация неонатологов Украины (...) полностью поддерживает деятельность команды Степанова М.В., работающей ради улучшения медицинской помощи населению Украины, в частности беременным женщинам, роженицам, новорожденным и детям, и считает своим профессиональным и гражданским долгом предостеречь от возможных негативных последствий смены руководства и существующей сегодня профессиональной команды МОЗ Украины", - заявили они.
Детали
Медицинские специалисты в открытом письме-обращении в поддержку главы Минздрава Максима Степанова отметили, что только под его руководством удалось сдвинуть с места внедрение протокольного лечения и стандартизации медицинской помощи.
"Министерство наконец начало поддерживать разработку и утверждать отечественные медико-технологические документы по актуальным проблемам здравоохранения. Эффективно заработала система внедрения в медицинскую практику клинических руководств и протоколов, основанных на лучших мировых стандартах; наконец конструктивно и профессионально начали работать профессиональные ассоциации и эксперты МОЗ", - отметили в Ассоциации.
Благодаря деятельности МОЗ за этот год удалось наладить закупки медицинских препаратов, которые отвечают современным требованиям ВОЗ и ЮНИСЕФ, что дает "шанс выжить и быть в будущем полноценными членами украинского общества недоношенным детям, в том числе с дыхательными расстройствами и проблемами питания после рождения". Кроме этого, была сдвинута с места, разрушенная предыдущим руководством Минздрава, прививочная компания новорожденных и детей в Украине, отметили специалисты-неонатологи.
"Под руководством М.Степанова произошел переход к большей управленческой и финансовой автономии медицинских учреждений и фактическое повышение заработной платы медицинским работникам. Наконец в Украине начала трансплантология и система общественного здоровья, начали решаться проблемы детей с Орфанные, наследственными болезнями и онкологическими заболеваниями ", - говорится в письме-обращении.
Отдельным достижением руководства министра Степанова специалисты считают "переход к большей управленческой и финансовой автономии медицинских учреждений и фактическое повышение заработной платы медицинским работникам".
"Наконец в Украине заработала трансплантология и система общественного здоровья, начали решаться проблемы детей с Орфанными заболеваниями, наследственными болезнями и онкологическими заболеваниями. Разрушение основ подготовки будущих специалистов, имевшее место во время работы госпожи Супрун, с усилиями удается менять именно сегодня. Без решения кадровых проблем отрасли уже завтра специализированная и высококвалифицированная помощь станет невозможной, а показатели заболеваемости и смертности будут далеки от международных стандартов", - предупредили в Ассоциации.
Дополнение
Напомним, по информации УНН, причиной недовольства министром Степановым со стороны премьера Дениса Шмыгаля является то, что глава Минздрава слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19.