Неонатологи України застерегли від негативних наслідків зміни керівництва МОЗ та публічно підтримали Степанова

Цитата:

“Асоціація неонатологів України (...) цілком підтримує діяльність команди Степанова М.В., яка працює заради покращення медичної допомоги населенню України, зокрема вагітним жінкам, роділлям, новонародженим та дітям, і вважає своїм професійним та громадянським обов’язком застерегти від можливих негативних наслідків зміни керівництва й існуючої сьогодні професійної команди МОЗ України”, — заявили вони.

Деталі

Медичні фахівці в відкритому листі-зверненні з підтримки очільника МОЗ Максима Степанова наголосили, що тільки під його керівництвом вдалось зрушити з місця впровадження протокольного лікування та стандартизації медичної допомоги.

“Міністерство нарешті почало підтримувати розробку і затверджувати вітчизняні медико-технологічні документи з актуальних проблем охорони здоров’я. Ефективно запрацювала система впровадження в медичну практику клінічних настанов і протоколів, що базуються на кращих світових стандартах; нарешті конструктивно та фахово почали працювати професійні асоціації й експерти МОЗ”, — наголосили в Асоціації.

Завдяки діяльності МОЗ за цей рік вдалося налагодити закупівлі медичних препаратів, які відповідають сучасним вимогам ВООЗ та ЮНІСЕФ, що дає “шанс вижити та бути в майбутньому повноцінними членами українського суспільства передчасно народженим дітям, зокрема з дихальними розладами та проблемами харчування після народження”. Крім цього, була зрушена з місця зруйнована попереднім керівництвом МОЗ вакцинальна компанія новонароджених та дітей в Україні, зазначили фахівці-неонатологи.

“Під керівництвом М.Степанова відбувся перехід до більшої управлінської та фінансової автономії медичних закладів та фактичне підвищення заробітної плати медичним працівникам. Нарешті в Україні запрацювала трансплантологія та система громадського здоров’я, почали вирішуватись проблеми дітей із орфанними, спадковими хворобами й онкологічними захворюваннями”, — йдеться у листі-зверненні.

Окремим досягненням керівництва міністра Степанова фахівці вважають “перехід до більшої управлінської та фінансової автономії медичних закладів та фактичне підвищення заробітної плати медичним працівникам”.

“Нарешті в Україні запрацювала трансплантологія та система громадського здоров’я, почали вирішуватись проблеми дітей із орфанними, спадковими хворобами й онкологічними захворюваннями. Руйнування основ підготовки майбутніх спеціалістів, що мало місце під час роботи пані Супрун з великою потугою вдається змінювати саме сьогодні. Без вирішення кадрових проблем галузі вже завтра спеціалізована та висококваліфікована допомога стане неможливою, а показники захворюваності та смертності будуть далекі від міжнародних стандартів”, — попередили в Асоціації.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією УНН, причиною невдоволення міністром Степановим з боку прем’єра Дениса Шмигаля є те, що глава МОЗ занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19.