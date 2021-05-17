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Неонатологи України застерегли від негативних наслідків зміни керівництва МОЗ та публічно підтримали Степанова

Київ • УНН

 • 20739 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Асоціація неонатологів України, до складу якої входить 1600 фахівців (лікарі-неонатологи, педіатри, дитячі анестезіологи, хірурги, медичні генетики) виступили з заявою на підтримку міністра охорони здоров'я Максима Степанова та попередили про можливі негативні наслідки зміни керівництва МОЗ, пише УНН

Неонатологи України застерегли від негативних наслідків зміни керівництва МОЗ та публічно підтримали Степанова

Цитата:

“Асоціація неонатологів України (...) цілком підтримує діяльність команди Степанова М.В., яка працює заради покращення медичної допомоги населенню України, зокрема вагітним жінкам, роділлям, новонародженим та дітям, і вважає своїм професійним та громадянським обов’язком застерегти від можливих негативних наслідків зміни керівництва й існуючої сьогодні професійної команди МОЗ України”, — заявили вони.

Деталі

Медичні фахівці в відкритому листі-зверненні з підтримки очільника МОЗ Максима Степанова наголосили, що тільки під його керівництвом вдалось зрушити з місця впровадження протокольного лікування та стандартизації медичної допомоги.

“Міністерство нарешті почало підтримувати розробку і затверджувати вітчизняні медико-технологічні документи з актуальних проблем охорони здоров’я. Ефективно запрацювала система впровадження в медичну практику клінічних настанов і протоколів, що базуються на кращих світових стандартах; нарешті конструктивно та фахово почали працювати професійні асоціації й експерти МОЗ”, — наголосили в Асоціації.

Завдяки діяльності МОЗ за цей рік вдалося налагодити закупівлі медичних препаратів, які відповідають сучасним вимогам ВООЗ та ЮНІСЕФ, що дає “шанс вижити та бути в майбутньому повноцінними членами українського суспільства передчасно народженим дітям, зокрема з дихальними розладами та проблемами харчування після народження”. Крім цього, була зрушена з місця зруйнована попереднім керівництвом МОЗ вакцинальна компанія новонароджених та дітей в Україні, зазначили фахівці-неонатологи.

“Під керівництвом М.Степанова відбувся перехід до більшої управлінської та фінансової автономії медичних закладів та фактичне підвищення заробітної плати медичним працівникам. Нарешті в Україні запрацювала трансплантологія та система громадського здоров’я, почали вирішуватись проблеми дітей із орфанними, спадковими хворобами й онкологічними захворюваннями”, — йдеться у листі-зверненні.

Окремим досягненням керівництва міністра Степанова фахівці вважають “перехід до більшої управлінської та фінансової автономії медичних закладів та фактичне підвищення заробітної плати медичним працівникам”.

“Нарешті в Україні запрацювала трансплантологія та система громадського здоров’я, почали вирішуватись проблеми дітей із орфанними, спадковими хворобами й онкологічними захворюваннями. Руйнування основ підготовки майбутніх спеціалістів, що мало місце під час роботи пані Супрун з великою потугою вдається змінювати саме сьогодні. Без вирішення кадрових проблем галузі вже завтра спеціалізована та висококваліфікована допомога стане неможливою, а показники захворюваності та смертності будуть далекі від міжнародних стандартів”, — попередили в Асоціації.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією УНН, причиною невдоволення міністром Степановим з боку прем’єра Дениса Шмигаля є те, що глава МОЗ занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19. 

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