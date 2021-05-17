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Не стріляйте собі в ногу: офтальмологи приєднались до флешмобу проти можливої відставки Степанова

Київ • УНН

 • 15316 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Центр мікрохірургії ока від імені лікарів-офтальмологів України на своїй сторінці у Facebook заявив про підтримку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, передає УНН.

Не стріляйте собі в ногу: офтальмологи приєднались до флешмобу проти можливої відставки Степанова

Цитата:

"Завдяки Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову та підтримці народних депутатів був врятований від банкрутства та ліквідації єдиний в Україні державний офтальмологічний центр - наш ЦМХО. На посаді міністра охорони здоров’я, Максим Степанов жодного разу не відмовив у веденні конструктивного діалогу з лікарями", - повідомили в центрі.

Деталі

Чи не вперше за багато попередніх років (часи проведення алогічних і руйнівних медичних реформ), на чолі профільного відомства ми - лікарська спільнота - в особі Максима Степанова отримали однодумця, виваженого керівника, фахового управління і людину з дійсно державницькою позицію, додають лікарі.

"Максим Степанов очолив МОЗ у найскладніші часи пандемії. Попри повну неготовність медичної системи нашої країни до таких викликів, під його антикризовим управлінням, органи місцевого управління, лікарні та медики гідно вистояли перед обличчям загроз "ковіду" й продовжують це робити", - наголосили офтальмологи.

Також лікарі кажуть, що немає вічних міністрів, як і не повинно бути зручних комусь одному чиновників.

"На разі, кадровий та політичний тиск на систему охорони здоров’я в країні можна порівняти хіба що з пострілом собі в ногу. Саме тому, лікарі-офтальмологи закликають політиків відкласти свої лобістські ігри принаймні до того часу, поки ризики програти боротьбу за життя українських пацієнтів не зійдуть нанівець", - резюмували в центрі.

Доповнення

Відзначимо, що на підтримку глави МОЗ вже виступили лікарі Львова, а неонатологи України вже застерегли від негативних наслідків зміни керівництва МОЗ та публічно підтримали Степанова.

На брифінгу видатних українських лікарів щодо критичного стану медичної системи медики попередили, що готові вийти на страйк у разі відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. 

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