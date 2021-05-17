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Не стреляйте себе в ногу: офтальмологи присоединились к флешмобу против возможной отставки Степанова

Киев • УНН

 • 15316 просмотра

КИӤВ. 17 мая. УНН. Центр микрохирургиӥ глаза от имени врачей-офтальмологов Украӥны на своӥй странице в Facebook заявил о поддержке министра здравоохранения Максима Степанова, передает УНН.

Не стреляйте себе в ногу: офтальмологи присоединились к флешмобу против возможной отставки Степанова

Цитата:

"Благодаря Министру здравоохранения Максиму Степанову и поддержке народных депутатов был спасен от банкротства и ликвидации единственный в Украине государственный офтальмологический центр - наш ЦМХГ. На посту министра здравоохранения, Максим Степанов ни разу не отказал в ведении конструктивного диалога с врачами" , - сообщили в центре.

Детали

Едва ли не впервые за многие предыдущие годы (время проведения алогичных и разрушительных медицинских реформ), во главе профильного ведомства мы - врачебное сообщество - в лице Максима Степанова получили единомышленника, взвешенного руководителя, профессионального руководителя и человека с действительно государственной позицией, добавляют врачи.

"Максим Степанов возглавил Минздрав в самые сложные времена пандемии. Несмотря на полную неготовность медицинской системы нашей страны к таким вызовам, под его антикризисным управлением, органы местного управления, больницы и медики достойно выстояли перед лицом угроз "ковида" и продолжают это делать", - отметили офтальмологи.

Также врачи говорят, что нет вечных министров, как и не должно быть удобных кому-то одному чиновников.

"На данный момент, кадровое и политическое давление на систему здравоохранения в стране можно сравнить разве что с выстрелом себе в ногу. Именно поэтому, врачи-офтальмологи призывают политиков отложить свои лоббистские игры по крайней мере до тех пор, пока риски проиграть борьбу за жизнь украинских пациентов не сойдут на нет", - резюмировали в центре.

Дополнение

Отметим, что в поддержку главы Минздрава уже выступили врачи Львова, а неонатологи Украины уже предупредили о негативных последствиях изменения руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.

На брифинге выдающихся украинских врачей по критическому состоянию медицинской системы медики предупредили, что готовы выйти на забастовку в случае отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

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