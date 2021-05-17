Медики лікарні швидкої допомоги у Львові влаштували флешмоб на підтримку Степанова

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Львівська лікарня виступила на підтримку глави міністерства та його команди.

"Ми вдячні за це усій команді МОЗ України ! Це команда, яка понад рік вдало не лише протистоїть поточним викликам, а й втілює реформи та має стратегічне бачення розвитку нашої медицини. Наразі ми занепокоєні можливістю кадрових змін у відомстві та не бажаємо змін вектору і пріоритетів, а тим паче – не хочемо лишитися у період пандемії без міністра. Тож просимо уряд і депутатів Верховної Ради у вирішенні питання нашого спільного майбутнього враховувати насамперед думку медичної спільноти", – відзначили лікарі "швидкої".