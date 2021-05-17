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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Медики больницы скорой помощи во Львове устроили флешмоб в поддержку Степанова

Киев • УНН

 • 20837 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Во Львове медики Клинической больницы скорой медицинской помощи выразили поддержку министру здравоохранения Максиму Степанову, под стенами заведения медработники организовали флешмоб #підтримуюСтепанова. Об этом сообщает Львовский портал, передает УНН.

Медики больницы скорой помощи во Львове устроили флешмоб в поддержку Степанова

детали

Львовская больница выступила в поддержку главы министерства и его команды.

"Мы благодарны за это всей команде Минздрава Украины! Это команда, которая более года успешно не только противостоит текущим вызовам, но и воплощает реформы и имеет стратегическое видение развития нашей медицины. Сейчас мы обеспокоены возможностью кадровых изменений в ведомстве и не хотим изменений вектора и приоритетов, а тем более - не хотим остаться в период пандемии без министра. Поэтому просим правительство и депутатов Верховной Рады в решении вопроса нашего общего будущего учитывать прежде всего мнение медицинского сообщества", - отметили врачи "скорой".

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