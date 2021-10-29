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На фоні заперечень проблем з COVID-19 у Білорусі ввели заборону на вивезення кисню за межі країни

Київ • УНН

 • 20390 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Влада Білорусі на шість місяців встановила тимчасову заборону на вивезення кисню з країни, зокрема до держав Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Таку ухвалу уряду підписав прем’єр-міністр Роман Головченко, документ опублікований на національному правовому інтернет-порталі, пише УНН.

На фоні заперечень проблем з COVID-19 у Білорусі ввели заборону на вивезення кисню за межі країни

Деталі

“Рада міністрів Республіки Білорусь ухвалює встановити тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь у держави-члени Євразійського економічного союзу товарів за переліком згідно з додатком, незалежно від країни їхнього походження”, — йдеться в документі.

Постановою також запроваджується тимчасова заборона на вивезення за межі митної зони ЄАЕС товарів, які поміщені під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, переробки поза митною територією та реекспортом. До цього переліку включено газоподібний та рідкий медичний та технічний кисень.

Іншою постановою влада Білорусі включила кисень до переліку лікарських засобів, ціни на які регулюються міністерством охорони здоров’я.

COVID-19 у Білорусі

Раніше голова Комітету держконтролю Білорусі Василь Герасимов повідомив про факти необґрунтованого зростання цін на кисень у два-п’ять разів. Президент країни Олександр Лукашенко вимагає “жорстко припиняти” спроби нажитися на здоров’я людей в умовах пандемії.

За останніми та офіційними даними МОЗ Білорусі, в країні за добу було виявлено 1 979 випадків зараження коронавірусом, 17 хворих померли. Кількість зафіксованих випадків захворювання з початку пандемії зросла до 594 203, за цей час померло 4 580 осіб. При цьому МОЗ Білорусі раніше скасувало обов’язкове носіння масок у транспорті, незважаючи на зростання випадків зараження коронавірусом.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Білорусі зафіксували 592 224 випадки захворювання, жертвами стали 4 563 особи.

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