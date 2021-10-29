На фоне возражений проблем с COVID-19 в Беларуси ввели запрет на вывоз кислорода за пределы страны

Детали

“Совет министров Республики Беларусь постановляет установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства—члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению, вне зависимости от страны их происхождения”, — говорится в документе.

Постановлением также вводится временный запрет на вывоз за пределы таможенной зоны ЕАЭС товаров, которые помещены под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. В этот перечень включены газообразный и жидкий медицинский и технический кислород.

Другим постановлением власти Беларуси включили кислород в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются министерством здравоохранения.

COVID-19 в Беларуси

Ранее председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов сообщил о фактах необоснованного роста цен на кислород в два-пять раз. Президент страны Александр Лукашенко потребовал “жестко пресекать” попытки нажиться на здоровье людей в условиях пандемии.

По последним и официальным данным Минздрава Беларуси, в стране за сутки было выявлено 1 979 случаев заражения коронавирусом, 17 заболевших скончались. Число зафиксированных случаев заболевания с начала пандемии возросло до 594 203, за это время умерли 4 580 человек. При этом Минздрав Беларуси ранее отменил обязательное ношение масок в транспорте, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом.

Согласно статистике ВОЗ — в Беларуси зафиксировали 592 224 случая заболевания, жертвами стали 4 563 человека.