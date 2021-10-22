Після слів Лукашенка про "коронафейки" у Білорусі вирішили скасувати вимогу на носіння масок попри спалах COVID-19

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“Вилучено вимогу щодо обов’язковості використання фізичними особами засобів індивідуального захисту при відвідуванні об’єктів, організацій, (використанні) автомобільного, за винятком автомобілів особистого користування, повітряного, водного, залізничного транспорту, включаючи метрополітен”, — повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Відповідну постанову відомства опубліковано на національному правовому інтернет-порталі, вона вступила в силу з 22 жовтня.

У документі також актуалізовані протиепідемічні заходи в період реєстрації випадків COVID-19. Йдеться про забезпечення контролю з боку керівників об’єктів та організацій за тим, як використовуються засоби захисту органів дихання працівниками і фізичними особами серед іншого при відсутності можливості організації умов для дотримання соціальної дистанції (1-1,5 м).

Контекст: слова Лукашенка про “коронафейки”

Олександр Лукашенко 19 жовтня провів нараду щодо епідеміологічної ситуації і заходів, що вживаються з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Якщо судити по повідомленням його пресслужби, то “коронафейками” з-за кордону “хочуть сколихнути країну”, він не проти вакцинації, але “навіщо над людьми знущаєтесь?”.

Він звернув увагу, що правоохоронні органи недопрацьовують в інших питаннях, які безпосередньо лежать в сфері їхньої відповідальності.

“У нас в Гомельській області, ось запитаєте у Суботіна (віцепрем’єр Олександр Суботін) і у міністра, корів ночами ріжуть і продають в Росію. Впоратися не можемо. А міліція у нього масочніков ловить. Не дай бог ти мені не виловиш цю мерзоту (причетних до нелегального продажу м’яса) протягом двох тижнів! Розперезалися, далі нікуди!”, — заявив Лукашенко.

Він повернувся до теми COVID-19 і питання різного роду обмежень на цей рахунок.

“Ми ведемо себе потворно, а людей змушуємо бути ідеальними. Ні, Дмитро (Дмитро Піневич), так справа не піде. Повертайтеся до того, що ми робили в першу хвилю”, — зажадав Лукашенко.

Також, на його думку, “поширюючи фейки і чутки про ситуацію у Білорусі, противники держави з-за кордону хочуть сколихнути країну”. “Так, ситуація напружена. Тому люди починають нервувати. Тому людям потрібна компетентна оцінка ситуації. Для чого ми сьогодні і зібралися: щоб виробити підходи на підставі тих законів, які у нас є”.

COVID-19 у Білорусі

У республіці спостерігається зростання захворюваності коронавірусом. У четвер в МОЗ повідомили, що за минулу добу медики зафіксували 2 097 випадків зараження. Всього з початку пандемії зареєстровані 580 029 осіб з позитивним результатом тесту на COVID-19. За весь період поширення інфекції померли 4 466 пацієнтів з виявленою коронавірусною інфекцією.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Білорусі зафіксували 577 932 випадки захворювання, загинули 4 449 осіб.